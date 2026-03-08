Dans le cadre de la 23ᵉ journée de Ligue 1 tunisienne, Union Sportive de Ben Guerdane reçoit Club Africain pour une rencontre très attendue. Le match se jouera dimanche 8 février 2026 au stade de Ben Guerdane, avec un coup d’envoi à 15h30.

Un duel aux enjeux importants

L’US Ben Guerdane, jouant à domicile, cherchera à profiter de son terrain pour obtenir un résultat positif et conforter sa position au classement. De son côté, le Club Africain, l’un des clubs les plus prestigieux de Tunisie, visera à ramener des points cruciaux pour rester dans la course au haut du tableau.

Diffusion TV et suivi en direct

Les supporters pourront suivre cette rencontre en direct sur la chaîne Nationale 1 à partir de 15h30, avec retransmission complète du match et analyses avant et après la rencontre. Les fans auront ainsi la possibilité de suivre tous les moments forts, les buts et les actions décisives.

Informations clés

Compétition : Ligue 1 – 23ᵉ journée

Date : dimanche 8 février 2026

Heure : 15h30

Stade : stade de Ben Guerdane

Diffusion TV : Nationale 1