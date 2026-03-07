Dans le cadre de la 23ᵉ journée de Ligue 1 tunisienne, Club Sportif Sfaxien se déplace pour affronter Union Sportive Monastirienne. La rencontre aura lieu samedi 7 mars 2026 avec un coup d’envoi à 13h00.

Une confrontation équilibrée

Le CS Sfaxien, club historique du football tunisien, cherchera à confirmer sa solidité et engranger des points importants pour rester dans la course aux premières places du championnat. De son côté, l’US Monastir, jouant à domicile, tentera de profiter de l’avantage du terrain pour surprendre les visiteurs et améliorer sa position au classement.

Diffusion et suivi

Les supporters peuvent suivre le match en direct sur la chaîne Al Wataniya 2 à partir de 13h00.