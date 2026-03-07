Dans le cadre de la 23ᵉ journée de Ligue 1 tunisienne, Espérance Sportive de Tunis saffronte l’Avenir de La Marsa pour un duel qui s’annonce intense. La rencontre se déroulera samedi 7 février 2026, avec un coup d’envoi fixé à 13h00 .

Une affiche sous haute tension

L’Espérance, habituée à dominer le championnat, cherchera à confirmer sa suprématie et à rester dans la course au titre. Les joueurs de Tunis, forts de leur expérience et de leur effectif solide, devront se méfier de Avenir de La Marsa, qui jouera à domicile et cherchera à gratter des points précieux pour améliorer sa position au classement.

Suivi et diffusion

Les supporters pourront suivre ce match en direct à la télévision sur Al Wataniya 1. Le direct commencera à partir de 13h00,