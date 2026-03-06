Des biens fonciers de l’Etat, dont des lots de terrain ont été cédés au profit des ménages à faibles revenus, dans les gouvernorats de Nabeul, Ben Arous, Manouba, Ariana et Gabès, moyennant un prix réduit de 70% de leur valeur réelle, a fait savoir vendredi, le ministre des Domaines de l’État et des Affaires foncières, Wajdi Hedhili.

Intervenant, lors d’une séance plénière au Conseil national des régions et des districts, Hedhili a affirmé que cette démarche s’inscrit dans le cadre de la stratégie de son ministère visant principalement, à renforcer le rôle socio-économique des terres domaniales, à travers, notamment, la cession de terrains domaniaux, au dinar symbolique, en vue de la réalisation des projets de logements sociaux, la cession de terrains à prix préférentiels afin de proposer des lots aux ménages à faibles revenus, pour qu’ils puissent construire leurs logements ainsi que l’assainissement de la situation foncière des agglomérations anciennes bâties sur des terres domaniales et des biens des étrangers.

Le ministre a fait savoir, aussi, que son département a lancé le projet de cartographie foncière, qui s’inscrit dans le cadre de la transition numérique, précisant que ce projet vise à mettre en place un portail immobilier numérique mis à jour automatiquement et instantanément.

Et d’ajouter que ce projet prévoit également, l’interconnexion entre la Plateforme nationale d’investissement, le système d’information du Registre foncier national et l’Agence foncière afin d’améliorer la coordination et d’accélérer le traitement des demandes des investisseurs.