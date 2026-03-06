Une série de rencontres professionnelles B2B en ligne entre des entreprises tunisiennes et l’une des plus importantes sociétés importatrices au Kenya a été organisé du 3 au 5 mars 2026, par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), en vue de consolider la présence des produits tunisiens en Afrique de l’Est.

Ces rencontres ont réuni 30 exportateurs tunisiens opérant dans plusieurs filières stratégiques, notamment l’huile d’olive, les dattes, les pâtes alimentaires et les produits hygiéniques, a fait savoir le CEPEX.

Et de préciser que cette initiative, coordonnée par la Représentation Commerciale de Tunisie au Kenya, a permis aux entreprises participantes de présenter directement leurs produits, leur savoir-faire ainsi que leurs capacités de production à leur partenaire kenyan.

Pour l’importateur kényan, ces échanges ont constitué une opportunité de découvrir la diversité et la qualité de l’offre tunisienne, en particulier, dans le secteur agroalimentaire, et d’identifier les produits susceptibles de faire l’objet de futures opérations d’importation.

Il convient de rappeler que le Kenya s’est imposé, au cours de la saison 2024/2025, comme la première destination africaine de l’huile d’olive tunisienne conditionnée, avec des exportations atteignant 216 tonnes pour une valeur de 3,7 millions de dinars tunisiens.

La Tunisie figure, également, parmi les principaux fournisseurs de pâtes alimentaires sur le marché kenyan, se classant au 10ᵉ rang mondial, a encore indiqué le CEPEX.