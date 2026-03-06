Deux importantes informations ont circulé, ces derniers jours, à Tunis, sur le devenir de la filiale off shore de la multinationale française Sanofi spécialisée dans la fabrication de vaccins et les médicaments de prescription dans les domaines du diabète, des maladies rares, de la sclérose en plaques et de l’oncologie et des produits de santé grand public..

La première est une rumeur propagée sur les réseaux sociaux, principalement, par les syndicats. Selon ce racontar, Sanofi projetterait de quitter le site Tunisie. Ce projet a suscité des réactions de la part de syndicats qui ont évoqué une possible cessation d’activité de la filiale locale, déplorant « une politique de désengagement opaque », et réclamant des clarifications sur l’avenir juridique et financier des salariés. D’ores et déjà , les syndicats du secteur pharmaceutique auraient, annoncé, pour le 23 février une grève.

Le groupe Kilani relaie Sanofi

Dans un communiqué, rendu public, le 12 février 2026, la multinationale Sanofi et le Groupe tunisien Kilani spécialisé dans l’industrie pharmaceutique et parapharmaceutique et l’agroalimentaire, dans la distribution de médicaments, de produits de santé, de beauté et d’hygiène ainsi que du matériel de construction et automobiles et Sanofi ont annoncé la conclusion d’un partenariat stratégique.

Objectif : assurer la continuité et le développement des principales activités de Sanofi en Tunisie à travers une évolution de Sanofi en Tunisie et à travers une évolution de son modèle opérationnel.

Selon le communiqué, cette nouvelle organisation permettra de garantir durablement l’accès des patients tunisiens aux solutions, l’ancrage local des activités industrielles et commerciales et en favorisant l’introduction d’innovations thérapeutiques adaptées aux priorités nationales de santé.

Dans le cadre de cet accord, deux entités du groupe Kilani porteront les activités de Sanofi en Tunisie . Teriak, qui fabrique une large gamme de formes pharmaceutiques, assurera la production locale d’un portefeuille de médicaments Sanofi. Teriak fabrique et distribue sa propre gamme de produits génériques et fabrique sous licence les produits de plusieurs laboratoires pharmaceutiques internationaux de premier plan

Medicis, sera en charge de l’information médicale et scientifique, des relations avec les autorités de santé, ainsi que de la promotion des solutions thérapeutiques de Sanofi auprès de la communauté médicale tunisienne.

Ce dispositif doit permettre de garantir une continuité des opérations, une chaîne d’approvisionnement sécurisée et une proximité renforcée avec les professionnels de santé..

Morale de l’histoire : ce qui est en cours, c’est apparemment une reconversion locale, voire une évolution du modèle d’activité local du groupe via un partenariat avec des acteurs tunisiens, ce qui permettrait de maintenir l’accès aux produits et d’assurer une présence indirecte de la marque dans le pays.

Il s’agirait, à la limite d’une reconfiguration opérationnelle de type « big pharma » qui peut être interprétée comme une transformation adaptée aux nouvelles donnes du terrain, plutôt qu’un simple retrait.

Et pour ne rien oublier, il est étonnant que face à une situation si complexe, le groupe Sanofi et le gouvernement tunisien préfèrent garder le silence. C’est bizarre non !!!