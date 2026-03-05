Le spÃ©cialiste en chirurgie orthopÃ©dique et en mÃ©decine du sport, Khalil Habboubi, a appelÃ© Ã ne pas nÃ©gliger lâ€™activitÃ© physique durant le mois de Ramadan, tout en adaptant le timing et lâ€™intensitÃ© des exercices aux changements physiologiques induits par le jeÃ»ne.

Il a expliquÃ© que lâ€™organisme consomme dâ€™abord le glucose circulant durant les six Ã huit premiÃ¨res heures, puis puise dans les rÃ©serves hÃ©patiques aprÃ¨s douze heures, avant de passer Ã la combustion des graisses comme principale source dâ€™Ã©nergie au bout dâ€™environ seize heures. Il a Ã©galement soulignÃ© lâ€™impact de la dÃ©shydratation et du manque de sommeil sur les performances physiques et mentales.

Selon lui, lâ€™objectif en Ramadan nâ€™est pas la performance, mais le maintien de la condition physique, avec un volume pouvant atteindre 150 minutes dâ€™activitÃ© hebdomadaire.

Le spÃ©cialiste recommande des exercices lÃ©gers avant lâ€™iftar ou des sÃ©ances plus soutenues deux Ã trois heures aprÃ¨s le repas, associÃ©s Ã une alimentation Ã©quilibrÃ©e et une hydratation suffisante.