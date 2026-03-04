Le CR Belouizdad et le CS Constantine se sont qualifiés pour les demi-finales de l’édition 2026 de la Coupe d’Algérie. Mardi soir, en quarts de finale, le CRB a battu le MC Alger (3-2 après prolongation), tandis que le CSC s’est imposé face à la JSM Béjaïa (1-0).

Un derby haletant remporté en prolongation

Au stade Nelson Mandela de Baraki, le CRB a ouvert le score dès la 17e minute par son attaquant tunisien Mohamed Ali Ben Hammouda. Le MCA a égalisé à la 29e sur un penalty transformé par Ayoub Ghezala.

Dès la reprise, Naoufel Khacef a redonné l’avantage aux Belouizdadis (46e). Mais l’expulsion d’Abdennour Belhocini à la 80e a changé la physionomie du match. En supériorité numérique, le Mouloudia a arraché l’égalisation à la 90e par le Guinéen Mohmed Saliou Bangoura (2-2).

Il a fallu attendre la prolongation pour voir le CRB trancher. Malgré l’infériorité numérique, Youcef Laouafi a inscrit le but décisif à la 100e minute (3-2). Le Chabab conserve son avantage jusqu’au coup de sifflet final.

Il s’agit du troisième duel consécutif entre les deux clubs en Coupe d’Algérie. Après la finale 2023-2024 (1-0 pour le CRB) et un succès en 1/16es de finale lors de l’édition suivante (1-0), Belouizdad signe une troisième victoire de rang face au MCA dans cette compétition.

Constantine écarte le « Petit Poucet »

Au stade Chahid Hamlaoui, le CS Constantine a longtemps buté sur la JSM Béjaïa, pensionnaire de la Division inter-régions et « Petit Poucet » de cette édition 2026. La JSMB a résisté plus de 100 minutes avant de céder sur un penalty transformé par Mohamed Benchaïra à la 90e+11.

Éliminée, la JSMB va désormais se concentrer sur le championnat. Elle occupe la tête du Groupe Centre-Est avec trois points d’avance sur la JS Azazga.

Les quarts de finale se poursuivent mercredi avec CA Batna – MC Saïda et USM Alger – JS Saoura (22h00). Les demi-finales, prévues mardi 7 avril, opposeront le CR Belouizdad au CS Constantine.