Les effets positifs du jeûne durant le mois de Ramadan sur la santé des personnes âgées sont multiples, tant sur le plan physique que psychologique, a affirmé mardi la spécialiste en gériatrie, Afef Hammami.

“Le jeûne contribue à améliorer la santé générale, à réduire le stress et le sentiment d’isolement, ainsi qu’à favoriser le bien-être et la sérénité chez cette catégorie”, a-t-elle souligné dans une déclaration à l’agence TAP.

La spécialiste a précisé que chez les personnes âgées ne souffrant pas de maladies chroniques, le jeûne permet de diminuer la pression artérielle de 3 à 5 mmHg, d’améliorer les indicateurs de la glycémie avec une baisse estimée entre 0,2 % et 0,3 %, et de réduire le taux de cholestérol de 5 % à 8 %, tout en limitant les inflammations dans l’organisme.

Sur le plan psychologique, le sentiment de solitude et d’isolement reculerait d’environ 40 %, grâce notamment aux activités familiales et spirituelles qui renforcent le rôle social des personnes âgées et stimulent les souvenirs positifs, contribuant ainsi à une amélioration de l’humeur et à une réduction de l’anxiété et du stress.

Dans ce contexte, Hammami a recommandé de préserver les rencontres familiales, d’adopter une alimentation équilibrée et de pratiquer une activité physique régulière afin de maintenir ces bienfaits durant le mois de Ramadan.