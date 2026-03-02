L’Olympique de Marseille a signé un succès renversant face à l’Olympique Lyonnais (3-2), dimanche soir au Vélodrome, en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Héros de la soirée, Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit un doublé décisif dans les dernières minutes.

Pour la première de Habib Beye sur le banc marseillais, les Phocéens ont fait preuve d’un mental à toute épreuve. Menés à deux reprises, ils ont su revenir dans la partie grâce à leur intensité offensive.

Dès la 5e minute, Corentin Tolisso a profité d’un moment d’inattention défensive pour ouvrir le score en faveur des Lyonnais. En seconde période, le Brésilien Endrick a lancé une contre-attaque éclair, offrant à Rémi Himbert l’occasion de doubler la mise.

Marseille a toutefois rapidement réagi, notamment grâce à l’entrée de Paixao, buteur peu après la pause. Après le second but d’Himbert (77e), Aubameyang a égalisé à la 80e minute avant d’inscrire le but de la victoire dans le temps additionnel (90e+1), sur une passe d’Ethan Nwaneri.

Au classement, l’OM revient ainsi à deux points de Lyon et relance la course au podium.

PSG solide leader

De son côté, le Paris Saint-Germain s’est imposé (1-0) sur la pelouse du Havre, confortant sa première place avec quatre longueurs d’avance sur le RC Lens.

Plus tôt dans la journée, Lille a repris la 5e place en battant Nantes (1-0), tandis que Brest est allé s’imposer à Metz (1-0).

Classement (après 24 journées)

Paris SG – 57 pts

Lens – 53 pts

Lyon – 45 pts

Marseille – 43 pts

Lille – 40 pts

Rennes – 40 pts

La lutte pour le podium et les places européennes reste plus que jamais ouverte à dix journées de la fin.