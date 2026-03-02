Le Théâtre des Arts de Jemmal organise le Festival de la Médina du 7 au 14 mars 2026, proposant au public une programmation artistique variée durant les soirées du ramadanesques, allant de la musique et du théâtre au cinéma.

Le festival démarre le 7 mars avec la pièce « Souvenirs » d’Amir Massoud, suivie le soir du 9 mars par un concert du groupe Azoul, qui se produira également dans plusieurs autres festivals prévus durant ce mois sacré.

Le Septième art sera à l’honneur le soir du 10 mars avec la projection du film « D’où vient le vent » de la réalisatrice Amal Guellaty. Le film a notamment remporté le prix du Scénario, le Prix du Public et le Prix du Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT).

À Tunis, Alyssa et Mehdi, deux amis d’une vingtaine d’année, rêvent d’opportunités dans un pays conservateur et autocratique. Quand Alyssa découvre un concours d’art dont le prix est une résidence artistique à l’étranger, elle décide d’y inscrire Mehdi. Seul obstacle : le concours se tient à Djerba, à plus de 500 kilomètres. L’audace d’Alyssa va les pousser à prendre la route et leur destin en main, à la poursuite d’une vie meilleure..

Ce film est une coproduction tuniso-franco-qatarie, écrit et réalisé par Amal Guellaty, produit par Asma Chiboub, et mettant en vedette Slim Baccar, Eya Bellagha, Sondes Belhassen et Lobna Noomene.

Le festival propose également des représentations théâtrales, à commencer par la pièce « Ash Tkhdem » de Nidal Frej le 11 mars. La musique fera ensuite son retour sur scène avec un concert de l’artiste Shahrazede Helal le 12 mars, suivi de « Tawarikh » de Hatem Karoui le soir du 13 mars. Le festival se clôture le 14 mars avec la pièce « Wahdi » d’Osama Kachker.

A noter que ce festival est organisé par l’Association des arts Menara de Jemmal, en partenariat avec le Centre des arts et le soutien de la Délégation régionale des affaires culturelles à Monastir.