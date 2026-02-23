Le cheminement de la fondatrice de TRIIIZA illustre à quel point un parcours hybride peut devenir une force dans l’univers de la création artisanale et durable. À la croisée des sciences et du design, Jihene Souabni a su transformer tout ce qu’elle a appris en une vision originale, où la logique méthodique rencontre la sensibilité artistique.

Son aventure commence à l’université, où elle choisit d’étudier les sciences informatiques. Cette formation lui apporte une discipline intellectuelle rare dans le monde de la mode : une capacité d’analyse, une rigueur méthodologique et une logique structurée. Ces compétences, loin de rester cantonnées au domaine technique, deviennent des outils précieux pour gérer une marque, concevoir des projets et bâtir une démarche entrepreneuriale solide.

Mais la passion pour la création textile la rattrape rapidement. Elle poursuit alors un BTS de styliste-modéliste, qui lui offre une base technique indispensable : maîtrise des coupes, compréhension des matières, et savoir-faire dans la confection. Ce double parcours, rationnel et créatif, lui permet de développer une approche cohérente et durable, où chaque pièce est pensée autant pour sa beauté que pour sa fonctionnalité.

La transmission familiale comme fil conducteur

Au-delà des bancs de l’université, c’est dans le cercle familial que naît sa véritable vocation. Sa grand-mère, brodeuse passionnée, lui transmet très tôt l’amour du geste artisanal. Cette initiation intime à la broderie devient une source d’inspiration profonde : elle y découvre la patience, la mémoire et la poésie des savoir-faire transmis de génération en génération.

La broderie, cette danse de fils et de lumière est un art qui tisse la mémoire des gestes anciens avec l’audace du présent. Elle pare les étoffes de reliefs subtils, de textures vibrantes et d’un éclat précieux, qu’il s’agisse des robes de haute couture, d’accessoires ou des silhouettes urbaines. Chaque point devient une signature, une respiration intime de la matière, affirmant l’âme d’une marque et offrant à la mode un chemin durable, où le raccommodage se transforme en poésie créative.

La relation au patrimoine artisanal tunisien nourrit la vision créative de Jihene Souabni et l’oriente vers une démarche respectueuse des traditions, mais ouverte à l’innovation. Les programmes d’accompagnement et les échanges avec des experts viennent ensuite consolider cette sensibilité, lui donnant les clés pour transformer une passion en projet entrepreneurial viable.

Une philosophie pour les jeunes créateurs

Forte de son expérience, la fondatrice de TRIIIZA insiste sur les compétences essentielles pour les nouvelles générations de designers : la polyvalence, la capacité d’adaptation et une conscience aiguë des enjeux environnementaux et économiques. Dans un monde où la mode durable devient une nécessité, elle rappelle qu’un créateur ne peut plus se limiter à l’esthétique. Il doit savoir structurer son projet, penser à long terme et inscrire sa démarche dans une logique de responsabilité.

Pour Jihene, l’artisanat tunisien possède déjà les valeurs de lenteur, de qualité et de transmission. Il s’agit désormais de les accompagner vers plus de visibilité et d’innovation, afin de répondre aux attentes d’un marché conscient, local comme international.

A.B.A