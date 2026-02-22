Le Paris FC, promu cette saison en Ligue 1, a décidé de mettre fin aux fonctions de son entraîneur Stéphane Gilli après le match nul concédé face au Toulouse FC (1-1), lors de la 23e journée. L’information a été officialisée samedi soir par le club, selon des médias français.

Âgé de 51 ans, Gilli dirigeait l’équipe francilienne depuis juillet 2023 et avait conduit le Paris FC vers la montée en première division. Mais une série de six rencontres consécutives sans victoire, dont une lourde défaite 5-0 face au RC Lens, a fortement fragilisé sa position.

Une situation sportive délicate

Actuellement 15e du championnat, le Paris FC ne possède qu’une avance limitée sur la zone de barragiste. Dans ce contexte, la direction du club cherche à provoquer un électrochoc pour assurer le maintien parmi l’élite.

Selon la même source, le poste devrait être confié à Antoine Kombouaré, libre depuis son départ du FC Nantes en mai 2025. L’ancien entraîneur nantais serait chargé de redresser l’équipe lors des onze dernières journées de la saison.

Une nomination attendue rapidement

La décision aurait déjà été annoncée aux joueurs dans la soirée. L’officialisation de l’arrivée de Kombouaré est attendue dans les prochains jours, avec la signature d’un contrat visant à stabiliser les performances du club.

Malgré cette période difficile en championnat, le Paris FC a enregistré quelques résultats notables cette saison. L’équipe a notamment battu le Paris Saint-Germain en Coupe, remporté un succès contre l’AS Monaco et obtenu un match nul face à l’Olympique Lyonnais.

La mission du futur entraîneur sera donc de capitaliser sur ces performances ponctuelles pour assurer le maintien du club en Ligue 1.