le Los Angeles FC a dominé l’Inter Miami CF (3-0) lors de la première journée de la Major League Soccer, dont la saison a débuté samedi. La franchise californienne a pris le dessus sur l’équipe de Lionel Messi grâce à une prestation efficace en contre-attaque.

Martinez lance le LAFC

Le Sud-Coréen Son Heung-min, très attendu pour sa première saison complète avec le club, a joué un rôle déterminant. Il a délivré une passe décisive à David Martinez, buteur à la 38e minute, permettant aux locaux de prendre l’avantage avant la pause.

Le LAFC a opté pour une stratégie prudente : laisser la possession à Miami tout en exploitant rapidement les espaces en transition offensive.

Bouanga et Ordaz creusent l’écart

En seconde période, Denis Bouanga a doublé la mise à la 73e minute, avant que Nathan Ordaz n’inscrive un troisième but dans le temps additionnel (94e). Ces réalisations ont définitivement scellé le succès des Californiens.

Cette victoire nette confirme la solidité du LAFC pour son entrée en championnat.

Messi en manque de rythme

De son côté, Messi est apparu en difficulté. L’attaquant argentin a disposé de peu d’occasions de préparation après une blessure au tendon d’Achille survenue lors d’un match amical deux semaines plus tôt. Sur le terrain, il a semblé manquer de rythme et a perdu plusieurs ballons.

L’Inter Miami, malgré une possession largement favorable, n’a pas su concrétiser ses phases offensives ni réellement inquiéter son adversaire.