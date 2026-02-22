Le FC Barcelone accueille Levante ce dimanche dans le cadre de la 25e journée de la Liga. Les Catalans, actuellement 2ᵉ du classement avec 58 points, restent sur une série impressionnante de cinq victoires consécutives, avec 17 buts inscrits et seulement 4 encaissés.

De son côté, Levante, 19ᵉ avec 18 points, connaît une période difficile avec une seule victoire lors de ses cinq derniers matchs, trois défaites et un nul, et une défense qui a déjà encaissé 10 buts. Les Granotes n’ont jamais battu Barcelone lors de leurs cinq précédentes confrontations (4 défaites, 1 nul), ce qui rend leur mission au Camp Nou très compliquée.

Chaque rencontre entre ces deux équipes est un spectacle, mais les statistiques et la forme actuelle favorisent largement le FC Barcelone. Cependant, Levante pourrait surprendre et tenter de ramener des points cruciaux pour la course au maintien.

Diffusion TV et streaming : Le match sera diffusé en direct sur beIN Sports 1 à partir de 16h15.