À Tunis, la sélection tunisienne d’escrime a enrichi son palmarès aux Championnats d’Afrique des jeunes d’escrime, organisés à Dakar, en décrochant deux nouvelles médailles d’or vendredi.

Or au fleuret dames par équipes

L’équipe tunisienne juniors filles de fleuret, composée de Nourane Bchir, Yasmine Soussi, Nour Al Islem Mcharek et Farah Ben Yahmed, s’est imposée en finale face à l’Égypte au terme d’un duel très serré (38-37). Ce succès confirme la compétitivité de la Tunisie dans les épreuves collectives féminines.

Cette médaille vient s’ajouter à l’or remporté plus tôt dans la semaine par Nourane Bchir en individuel chez les juniors.

Argent pour l’épée et le sabre féminins

La sélection féminine juniors à l’épée a décroché la médaille d’argent après sa défaite en finale face à l’Égypte. Même issue pour l’équipe tunisienne du sabre juniors dames, également battue en finale par son homologue égyptienne.

Ces résultats illustrent la présence régulière de la Tunisie dans les phases finales des différentes armes féminines.

Bronze chez les garçons au fleuret

Du côté masculin, les juniors tunisiens ont obtenu la médaille de bronze au fleuret. Ils ont été éliminés en demi-finale par l’Égypte, qui confirme son rôle d’adversaire majeur dans ces championnats.

Yahia Ayadi sacré chez les cadets

Autre performance notable : celle de Yahia Ayadi, sacré au sabre masculin chez les cadets U15. Le Tunisien s’est imposé nettement en finale face à l’Algérien Daly Isshak sur le score de 15-3, apportant une deuxième médaille d’or à la délégation lors de cette journée.

Un bilan global solide

Grâce à l’ensemble de ces performances, la Tunisie totalise désormais 12 médailles dans la compétition : trois en or, cinq en argent et quatre en bronze.