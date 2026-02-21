Neuf veillées rythmeront les “Soirées ramadanesques” du Théâtre El Hamra, qui donne rendez-vous à son public du 27 février au 17 mars 2026 pour une programmation mêlant théâtre et musique, avec des spectacles proposés chaque soir à 21h30. Fidèle à son esprit d’ouverture et de diversité artistique, El Hamra célèbre le mois de Ramadan à travers une série de créations scéniques portées par des artistes aux univers variés.

La programmation s’ouvrira le 27 février avec “Testostérone”, une pièce de Cyrine Gannoun, présentée les 27 et 28 février ainsi que le 1er mars, avant de laisser place à “Sucre Amer” de Zeineb Ferchichi le 5 mars. Le 7 mars, le spectacle “Twarikh Tounes” de Hatem Karoui replongera le public dans une lecture scénique de l’histoire tunisienne, tandis que le 10 mars sera consacré à l’illusionniste Fares Zouari avec sa performance “Impossible” et le 15 mars, le théâtre reprendra avec “Le rêve d’Hannibal” de Sofiene El Behy.

La musique occupera également une place centrale avec “Tunes of Tarab”, concert de Wiem Baklouti prévu le 14 mars, suivi le 17 mars par “Chamaa”, porté par Fahd Abda.