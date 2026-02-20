Les candidatures à la 30e édition des Prix littéraires Comar d’Or, dédiés aux romans tunisiens publiés en langues arabe et française, sont ouvertes, avec des dotations en hausse par rapport à l’édition précédente, selon un communiqué publié vendredi.

L’appel a été lancé par COMAR Assurances (Compagnie Méditerranéenne d’Assurances et de Réassurances), organisateur de ces distinctions annuelles consacrées à la production romanesque tunisienne, via sa page Facebook officielle.

D’après le règlement diffusé, les prix se déclinent, dans chaque langue, en trois catégories: le Prix Comar d’Or, désormais doté de 15.000 dinars, le Prix spécial du jury 7.000 dinars et le Prix Découverte 3.000 dinars.

Lors de la 29e édition (2024-2025), les montants s’élevaient respectivement à 10.000 dinars, 5.000 dinars et 2.500 dinars.

Le Prix Comar d’Or récompense le meilleur roman publié entre deux sessions. Le Prix spécial du jury distingue une œuvre jugée particulièrement originale, tandis que le Prix Découverte est attribué à un auteur considéré comme prometteur et ne peut être décerné qu’une seule fois au même écrivain.

Sont éligibles les romans écrits par des auteurs de nationalité tunisienne, publiés en Tunisie ou à l’étranger entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2026.

Les ouvrages en compétition seront examinés par deux jurys distincts, composés chacun de cinq membres, l’un pour les romans en langue arabe et l’autre pour ceux en langue française.

Les auteurs et éditeurs souhaitant participer doivent contacter le département marketing de l’assureur afin de compléter la fiche d’inscription et déposer sept exemplaires de l’ouvrage candidat.