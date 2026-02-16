La star brésilienne Neymar a fait son retour sur les terrains dimanche avec Santos FC, son club formateur, après plusieurs semaines d’absence liées à une opération du genou gauche. L’attaquant de 34 ans est entré en jeu en seconde période lors de la large victoire (6-0) face à Velo Clube, dans le cadre du championnat Championnat paulista.

Pour sa première apparition depuis décembre 2025, le joueur est sorti du banc alors que son équipe menait déjà 3-0 à la mi-temps. Il a montré quelques gestes techniques et des séquences rappelant ses qualités, dans une rencontre déjà maîtrisée par Santos.

Ce retour marque une étape importante dans sa reprise après une période marquée par des blessures répétées.

Une saison compliquée, mais un rôle décisif

Depuis son retour à Santos, après son départ de Al-Hilal l’année dernière, Neymar a traversé une saison difficile en raison de problèmes physiques. Malgré ces obstacles, il a contribué au maintien du club en première division, confirmant son importance dans l’effectif.

Dans ce contexte, l’attaquant brésilien a trouvé un accord avec Santos pour prolonger son contrat jusqu’à la fin de l’année 2026. Cette prolongation traduit la volonté du club de s’appuyer sur son joueur emblématique malgré ses pépins physiques récents.

Une carrière marquée par les blessures et les records

Meilleur buteur de l’histoire de la sélection brésilienne avec 79 buts, soit deux de plus que Pelé, Neymar n’a plus joué avec la Brésil depuis plus de deux ans. Sa dernière apparition remonte au 17 octobre 2023, lorsqu’il avait subi une grave blessure au genou lors d’un match contre l’Uruguay.

Ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain, il reste l’un des footballeurs les plus marquants de sa génération. Toutefois, il n’a pas encore été rappelé en sélection par le nouveau sélectionneur Carlo Ancelotti, en poste depuis juin dernier.

Une reprise progressive et des incertitudes en sélection

Le retour à la compétition avec Santos constitue une étape clé dans la tentative de Neymar de retrouver son meilleur niveau. Sa présence sur le terrain, même limitée à une entrée en seconde période, témoigne d’une reprise progressive après son opération.

Son absence prolongée en sélection et les blessures récurrentes posent la question de son avenir international. Pour l’heure, son objectif immédiat reste de retrouver du rythme avec son club et d’enchaîner les matches.