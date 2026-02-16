Dans le cadre de sa participation aux travaux de la 39e session ordinaire du sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA qui se sont achevés, aujourd’hui, dimanche, à Addis-Abeba, en Ethiopie, le ministre des affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti a eu une série d’entretiens avec des responsables arabes et africains.

Dans ce contexte, le chef de la diplomatie tunisienne s’est entretenu avec son homologue égyptien, Badr Abdel-Aty.

Selon un communiqué du département, les deux ministres ont souligné leur engagement commun à renforcer les relations historiques entre les deux pays et à œuvrer à promouvoir une coopération bilatérale dans les différents domaines, conformément aux recommandations formulées lors de la 18e session du Commission mixte Tuniso-égyptienne tenue, au Caire, au mois de septembre 2025.

Ils ont également débattu des moyens permettant d’assurer le suivi de la mise en œuvre de ces recommandations afin de répondre au mieux aux aspirations des deux peuples frères.

Les deux responsables ont en outre discuté de la nécessité de se préparer au mieux aux échéances bilatérales à venir, mettant l’accent sur la nécessité de coordonner les efforts entre les deux pays lors des manifestations multilatérales, africaines qu’internationales.

Les deux ministres ont par ailleurs réaffirmé la volonté d’intensifier la coordination et les consultations à la lumière des résultats de la réunion du mécanisme de consultation tripartite sur la Libye, qui s’est tenue à Tunis le 26 janvier dernier entre les ministres des Affaires étrangères de Tunisie, d’Égypte et d’Algérie.

Une telle coordination permettra d’apporter le soutien nécessaire à la conclusion d’un accord politique sous les auspices des Nations Unies dans le cadre d’une solution Libyo-libyenne garantissant l’unité et l’intégrité territoriale du pays et répondant aux aspirations du peuple libyen à la stabilité et à la prospérité.

Par ailleurs, dans le cadre de ses entretiens à Addis-Abeba, le ministre des affaires étrangères a également rencontré le directeur général des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC-Africa), Jean Kaseya.

Au cours de cette rencontre, les deux responsables ont discuté de l’importance de développer la coopération entre la Tunisie et cet organisme africain dans divers domaines de la santé, ainsi que les avantages que les pays africains pourraient tirer de l’expérience et de l’expertise tunisiennes en la matière.

Ils ont également abordé les efforts déployés pour améliorer les systèmes de santé en Afrique de manière qu’ils soient en phase avec les progrès technologiques et digitaux mondiaux.

Les deux responsables ont en outre discuté des opportunités d’investissement dans les industries pharmaceutiques et vaccinales tunisiennes ainsi que des perspectives d’accroissement des exportations vers les marchés africains.

De son côté, le responsable africain a affirmé que le système de santé tunisien constitue un modèle à suivre en Afrique, formulant le souhait du CDC d’intensifier sa coopération avec la Tunisie et de bénéficier de son expérience reconnue et de son expertise de haut niveau.

Une visite du Directeur général de la CDC Afrique est prévue prochainement en Tunisie.

Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères s’est également entretenu avec le Président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), Sidi Ould Tah.

les deux responsables ont souligné lors de cette reunion l’importance de renforcer la coopération entre la Tunisie et cette importante institution financière, notamment en matière de financement de projets de développement et d’investissement.

Ils ont également convenu d’organiser une visite de travail “fructueuse” en Tunisie prochainement, lit-on de même source.

Toujours dans le cadre de ses entetiens, le chef de la diplomatie tunisienne a rencontré le Secrétaire général du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), Chileshe Mpondo Kapwepwe.

Une rencontre lors de laquelle la Tunisie a réaffirmé son engagement en faveur de l’action africaine commune et sa volonté de contribuer activement à l’intégration économique des pays africains à travers le soutien des mécanismes visant à intensifier les échanges commerciaux au sein du COMESA.

Pour sa part, le responsable africaine a souligné le rôle central de la Tunisie au sein du COMESA, formulant le souhait de se rendre prochainement en Tunisie afin de renforcer la coordination avec les organismes tunisiens opérant dans le secteur commercial.