Le Real Madrid s’est imposé face à la Real Sociedad (4-1), samedi, au stade Santiago Bernabéu, et s’est emparé provisoirement de la première place de la Liga. Ce succès permet au club madrilène de compter 60 points, soit deux de plus que le FC Barcelone, désormais sous pression avant son déplacement lundi à Gérone.

Cette victoire marque la huitième consécutive du Real Madrid en championnat, confirmant sa dynamique dans la course au titre.

Vinicius décisif, Madrid efficace

Le Real Madrid a rapidement pris l’avantage grâce au jeune Gonzalo Garcia, auteur de l’ouverture du score dès la 5e minute. Le capitaine uruguayen Federico Valverde a ensuite creusé l’écart à la 31e minute, donnant de l’air à son équipe.

Mais c’est surtout Vinicius Junior qui s’est illustré. L’attaquant brésilien a provoqué et transformé deux penalties, aux 25e et 48e minutes, signant un doublé décisif. Sa performance a confirmé son rôle central dans l’efficacité offensive madrilène.

Grâce à ces quatre buts, le Real Madrid a maîtrisé la rencontre et signé un succès convaincant face à un adversaire direct du championnat.

Pression maximale sur le Barça

Avec cette victoire, le Real Madrid frappe un grand coup dans la lutte pour le titre. Le club madrilène prend provisoirement la tête du classement avec 60 points, contre 58 pour le FC Barcelone.

Le Barça doit désormais réagir lundi lors de son déplacement à Gérone. Le club catalan reste sous pression après sa lourde défaite contre Atlético Madrid (4-0), jeudi, en demi-finale aller de la Coupe du Roi.

Ce contexte renforce l’importance du résultat madrilène, qui relance clairement le suspense dans la course au titre.

Une série qui confirme les ambitions madrilènes

Le Real Madrid confirme sa solidité avec une huitième victoire consécutive en Liga. Cette série lui permet de prendre l’avantage au classement, au moins provisoirement.

La lutte reste ouverte, mais ce succès renforce la position du club madrilène, qui impose son rythme en tête du championnat.