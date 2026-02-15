L’Olympique lyonnais reçoit l’OGC Nice, dimanche à 20h45, pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Troisièmes avec 42 points, les Lyonnais abordent cette rencontre dans une dynamique exceptionnelle.

Vainqueur de Nantes (1-0) lors de la précédente journée, l’OL a enchaîné une 12e victoire consécutive toutes compétitions confondues et tentera de prolonger cette série face aux Aiglons. Solides à domicile cette saison, les hommes de Paulo Fonseca ne se sont inclinés qu’à deux reprises en dix matches, contre le PSG (2-3) et Toulouse (1-2).

En face, Nice (14e, 23 points) montre des signes de mieux depuis l’arrivée de Claude Puel. Les Azuréens n’ont perdu qu’une seule fois lors de leurs cinq dernières rencontres de Ligue 1 (1 victoire, 3 nuls), malgré une lourde défaite à Toulouse (5-1). Au match aller, le 18 octobre, les Niçois s’étaient imposés 3-2 face aux Lyonnais.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 20h45.

Le match sera diffusé en direct sur la plateforme Ligue 1+.