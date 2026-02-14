L’Olympique de Marseille accueille Strasbourg, samedi 14 février 2026, au stade Vélodrome, à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1. Une rencontre capitale pour les Marseillais, quelques jours après la lourde défaite concédée face au PSG (5-0).

Secoué par ce revers dans le Classique, l’OM a perdu sa place sur le podium au profit de Lyon et occupe désormais la quatrième position. Une situation inconfortable, puisque cette place n’offre qu’un accès aux barrages de la Ligue des champions, et non une qualification directe.

Les hommes de Roberto De Zerbi n’ont toutefois pas dit leur dernier mot. Avec encore 13 matches à disputer et seulement trois points de retard sur Lyon, la course au podium reste ouverte. La réception de Strasbourg apparaît ainsi comme une opportunité idéale pour relancer la dynamique et rassurer les supporters, attendus exigeants au Vélodrome.

À quelle heure voir OM – Strasbourg ?

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 17h00, ce samedi 14 février 2026.

Sur quelle chaîne suivre le match ?

Le match sera diffusé en direct sur beIN Sports 1.