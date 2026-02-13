Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, s’est entretenu, jeudi, avec le président de la Commission de l’Union Africaine, Mahmoud Ali Youssouf.

Selon un communiqué du département, la rencontre a été l’occasion de passer en revue les relations de coopération entre la Tunisie et l’UA et d’examiner les moyens permettant de les promouvoir davantage, conformément aux principes et aux valeurs fondatrices de l’Union.

Cet entretien s’inscrit dans le cadre de la participation du chef de la diplomatie tunisienne aux travaux de la deuxième journée de la 48e session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine( UA), tenue les 11 et 12 février courant, dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba.

À cette occasion, Nafti a réaffirmé l’engagement de la Tunisie en faveur de l’action africaine commune et sa contribution active aux différents programmes et activités visant à consolider les fondements de la paix et de la sécurité sur le continent, à renforcer les bases du développement durable en Afrique et à réaliser l’intégration économique escomptée dans cet espace vital.

Les discussions ont également porté sur les principaux défis auxquels sont confrontés les États africains ainsi que sur les moyens visant à renforcer la capacité de l’organisation africaine à y faire face, dans un contexte marqué par des crises régionales et internationales récurrentes.

Le ministre des affaires étrangères a également rencontré la commissaire chargée de la Santé, des Affaires humanitaires et du Développement social, Amma Twum-Amoah.

Il a, à ce propos, exprimé la disposition de la Tunisie à développer la coopération avec la Commission dans les domaines relevant de ses compétences, notamment la santé, le développement social et l’autonomisation des femmes et à faire face aux défis posés par le phénomène de la migration irrégulière.

Il a à ce titre mis en avant l’approche globale et multidimensionnelle de la Tunisie pour traiter au mieux cette question, mettant l’accent sur la nécessité d’encourager les mécanismes de retour volontaire et l’accompagnement socio-économique des personnes rapatriées vers leurs pays d’origine.

Lors de sa rencontre avec le secrétaire général de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), Wamkele Mene, Nafti a mis en avant la contribution majeure de la Tunisie dans la réactivation des mécanismes de coopération économique et commerciale dans ce nouvel espace, mettant l’accent sur la nécessité d’accélérer l’achèvement des prochaines étapes pour le fonctionnement effectif de ce mécanisme au service d’une meilleure intégration économique des pays du continent.

Nafti a également effectué des réunions avec ses homologues de plusieurs pays frères et amis.

Il a, dans ce contexte, rencontré les ministres des Affaires étrangères d’Égypte, de Mauritanie, d’Afrique du Sud, du Sénégal, du Kenya et du Zimbabwe.

Ces rencontres ont permis de discuter de la coordination autour des principaux points inscrits à l’ordre du jour du Conseil exécutif de l’UA et des moyens visant à mobiliser le soutien en faveur de plusieurs candidatures tunisiennes.

Ces réunions ont été également l’occasion d’examiner les moyens visant à consolider la coopération bilatérale avec ces pays et de bien préparer les prochaines échéances bilatérales, cite encore la même source.

La délégation tunisienne a par ailleurs contribué aux débats de la deuxième séance du Conseil exécutif consacrée aux principales questions inscrites à l’ordre du jour.

Il s’agit, en l’occurrence, de l’adoption des instruments juridiques de l’UA, de la justice sociale en tant que priorité du développement sur le continent, du financement de l’UA et de la rationalisation des mécanismes sa gouvernance, conclut le communiqué.