Le directeur général de la Protection civile et de la gestion des catastrophes du Burundi, Nibaruta Anicet, en visite en Tunisie, s’est rendu, mercredi, à l’Ecole nationale de la protection civile.

Cette visite était l’occasion d’examiner les moyens de renforcer la coopération bilatérale et de développer l’échange d’expertises entre les deux parties, selon le porte-parole de la protection civile.

Elle s’inscrit, également, dans le cadre de la stratégie de la Protection civile tunisienne visant à s’ouvrir davantage à son environnement régional et international et à promouvoir une culture de prévention et de gestion efficace des catastrophes, à travers le développement de partenariats et l’échange de bonnes pratiques, précise la même source.

Il a, à cette occasion, assisté à une présentation détaillée des missions et attributions de l’École nationale de la protection civile ainsi que des programmes de formation mis en œuvre par la Tunisie au profit des officiers, des agents de la protection civile et du grand public.

Le responsable burundais a exprimé la volonté de son pays de renforcer la coopération bilatérale dans ce domaine et de promouvoir l’échange d’expériences entre les deux parties.