L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) présentera le 18 février 2026 la quatrième édition de son rapport mondial “Re|penser les politiques en faveur de la créativité”, a annoncé l’Organisation.

Selon le communiqué de l’Organisation, cette publication, lancée vingt ans après l’adoption de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, à laquelle la Tunisie est État partie, propose une évaluation actualisée des politiques publiques dédiées aux industries culturelles et créatives à l’échelle internationale.

S’appuyant sur des données issues de plus de 120 pays, le rapport analyse les tendances émergentes, les défis persistants et les nouvelles opportunités qui façonnent ces industries, à l’heure où la transformation numérique et l’aggravation des inégalités mondiales redéfinissent les conditions de création, de production et d’accès à la culture.

L’événement réunira auteurs, chercheurs et spécialistes des industries culturelles afin de présenter les principaux résultats de l’étude et de discuter de recommandations destinées à renforcer des cadres de gouvernance inclusifs et durables en faveur de la création.

Prévu de 10h30 à 13h00, le lancement se déroulera en présentiel au siège de l’UNESCO à Paris, avec diffusion en direct, interprétation en français et en anglais. L’inscription préalable est obligatoire, indique l’institution dans son communiqué.