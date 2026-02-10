Lâ€™Alliance FranÃ§aise de Tunis organise, le mercredi 11 fÃ©vrier 2026 Ã partir de 18h00, dans le cadre de son forum culturel “La Fabrique des Arts”, une rencontre littÃ©raire avec Sam BrÃ¶cheler,Â pseudonyme littÃ©raire de Semia Setti, Ã©crivaine tuniso-hollandaise et professeure de franÃ§ais.

RÃ©vÃ©lÃ©e aux lecteursÂ par son premier roman “Aimer nâ€™a pas suffi”, Sam BrÃ¶cheler, nÃ©e dâ€™un pÃ¨re tunisien et dâ€™une mÃ¨re nÃ©erlandaise, a dÃ©veloppÃ© une Å“uvre oÃ¹ sâ€™expriment avec finesse et sensibilitÃ© les nuances des relations humaines. Par le biais de la fiction, elle interroge la complexitÃ© des sentiments, les zones fragiles de lâ€™amour et ses mÃ©tamorphoses, dans une langue Ã la fois sobre, maÃ®trisÃ©e et profondÃ©ment incarnÃ©e.

Cette rencontre offrira au public lâ€™occasion de dÃ©couvrir le parcours singulier dâ€™une autrice habitÃ©e par le croisement des cultures et des langues, dont lâ€™Ã©criture, nourrie de cette pluralitÃ©, rÃ©sonne avec justesse et profondeur dans le paysage littÃ©raire contemporain.