Le ministère de l’éducation organise, du 13 au 15 février 2026 à Douz (gouvernorat de Kebili) une rencontre nationale sur l’image dans les écoles primaires avec la participation d’un nombre d’écoles primaires de plusieurs gouvernorats.

Cette rencontre a pour objectif de développer les compétences des élèves et des éducateurs dans le domaine de l’image et des arts visuels, d’enraciner la culture de créativité en milieu scolaire et d’encourager à l’utilisation de l’image comme outil pédagogique et moyen d’expression artistique et de communication au sein des établissements éducatifs.

Le programme de cette rencontre comprend des spectacles de rue, une exposition sur l’artisanat, des excursions, et des ateliers artistiques et éducatifs dans plusieurs écoles primaires dans la région.

Ces ateliers portent sur plusieurs domaines tels que les arts plastiques, la photographie à l’aide de téléphones portables ou d’appareils photo. Un atelier d’écriture de scénarios de films pour enfants, sera également organisé avec la participation des spécialistes du cinéma.

Le programme comprend également un concours de films destinés aux enfants, des projections de films et un forum de discussion sur le rôle de l’image à l’école, intitulé “Mon école… ma vision “, qui contribuera au débat sur les liens entre les arts visuels et l’éducation.

A la clôture, une cérémonie sera organisée au cours de laquelle, un hommage sera rendu aux participants et lauréats qui se sont distingués dans les différentes compétitions.