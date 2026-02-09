La 23e journée du Championnat d’Espagne a conforté la position du FC Barcelone et du Real Madrid en tête du classement. Les Catalans ont dominé Majorque (3-0) samedi, tandis que les Madrilènes se sont imposés sur la pelouse de Valence (0-2) dimanche. Un écart d’un point seulement sépare désormais les deux rivaux.

Le Betis surprend l’Atlético, Getafe gagne à l’extérieur

La principale surprise est venue du stade Metropolitano où le Betis Séville s’est imposé face à l’Atlético Madrid (0-1). Getafe a également signé un succès à l’extérieur en battant Alavés (0-2). De son côté, l’Athletic Bilbao a pris le dessus sur Levante (4-2) dans un match animé.

Sociedad et Séville freinés, Osasuna s’impose

La Real Sociedad a assuré face à Elche (3-1). Séville FC et Gérone se sont neutralisés (1-1). Osasuna est allé chercher une victoire précieuse sur le terrain du Celta Vigo (1-2), vendredi en ouverture de la journée.

Un match à jouer, une rencontre reportée

La journée se poursuit lundi soir avec Villarreal – Espanyol Barcelone (21h00). Le match Rayo Vallecano – Real Oviedo a été reporté.

Classement : Barcelone devant, la lutte reste serrée

Le FC Barcelone occupe la première place avec 58 points (63 buts marqués, +40). Le Real Madrid suit avec 57 points (+31). L’Atlético Madrid reste troisième (45 points). Villarreal, quatrième avec 42 points mais deux matches en moins, peut se rapprocher du podium.

En bas du tableau, Levante (18 points) et le Real Oviedo (16 points) ferment la marche après 22 journées disputées.