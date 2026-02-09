L’Organisation ONU Femmes Tunisie a indiqué dans une publication sur les réseaux sociaux que le pourcentage de femmes enceintes qui ne bénéficient pas d’un suivi médical pendant leur grossesse a doublé depuis 2018, passant de 4,5 % à 9,3 %.

L’organisation a ajouté que le pourcentage des femmes enceintes ayant bénéficié d’au moins quatre consultations médicales pendant leur grossesse a diminué par rapport à 2018, passant de 84,1 % à 78,6 %.

L’organisation internationale a souligné que le suivi médical pendant la grossesse est un droit fondamental qui garantit la sécurité de la mère et du bébé.

Elle a indiqué que les statistiques graphiques issues d’études nationales en Tunisie ont montré une augmentation du nombre de femmes enceintes qui ne bénéficient pas d’un suivi sanitaire et médical pendant leur grossesse, ce qui prouve l’inégalité des chances en matière d’accès au droit à la santé reproductive.

L’organisation internationale a souligné l’importance d’un suivi régulier afin d’éviter les risques et d’accompagner les mères pour un accouchement sans complication, ainsi que de promouvoir le droit à la santé reproductive de manière équitable entre toutes les parties et toutes les régions.