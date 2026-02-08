Le trophée original de la Coupe du monde de la FIFA a fait escale dimanche à Alger pour une visite de deux jours, dans le cadre de la sixième tournée mondiale organisée en prélude au Mondial 2026.

La délégation de la FIFA, conduite par l’ancien international allemand Jürgen Klinsmann, a été accueillie par le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, en présence de plusieurs internationaux algériens, dont Luca Zidane, Zinedine Belaïd et Ibrahim Maza.

Une tournée planétaire avant le Mondial nord-américain

Lancée le 3 janvier à Riyad, cette tournée passera par 30 associations membres de la FIFA, avec 75 escales prévues sur plus de 150 jours. Elle permet à des milliers de supporters d’admirer de près le trophée le plus convoité du football mondial, à quelques mois de la Coupe du monde qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

La tournée inclut également les pays hôtes des éditions 2030, 2034 ainsi que celle de la Coupe du monde féminine 2027.

Un trophée mythique

Fabriquée en or massif 18 carats, la Coupe du monde mesure 36,8 cm pour un poids de 6,175 kg. Son socle est orné de deux bandes vertes en malachite. Restauré en 2005, le trophée a été recouvert d’une nouvelle couche d’or à cette occasion.

Depuis l’édition Allemagne 2006, la FIFA ne remet plus le trophée original au vainqueur. L’équipe championne ne peut le manipuler que lors de la cérémonie officielle, avant de recevoir une réplique fidèle.

L’Algérie au Mondial 2026

Au Mondial 2026, l’Algérie évoluera dans le groupe J aux côtés de l’Argentine (tenante du titre), de l’Autriche et de la Jordanie.