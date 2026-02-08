Ce dimanche 8 février 2026, la Juventus Turin accueille la Lazio Rome à l’Allianz Stadium pour le compte de la 24e journée de Serie A, dans un duel crucial pour la course aux places européennes. Le coup d’envoi sera donné à 20h45.

La Juventus, actuellement 4e avec 45 points, traverse une période positive avec trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matchs, inscrivant 9 buts pour seulement 2 encaissés. Les Bianconeri, sous la direction de Massimiliano Allegri, visent à conforter leur place dans le haut du tableau.

De son côté, la Lazio Rome occupe la 8e position avec 32 points. Les hommes de Maurizio Sarri présentent des résultats plus contrastés : deux victoires, un revers et deux nuls lors de leurs cinq dernières rencontres, avec 6 buts marqués et 7 encaissés. Les Romains restent toutefois capables de surprendre sur une bonne performance.

L’historique des confrontations récentes entre les deux équipes est équilibré : sur les cinq derniers matchs, Juventus et Lazio se sont imposées à deux reprises chacune, avec un match nul. Cette statistique promet une rencontre disputée, où chaque détail comptera.

Où suivre le match ?

Date et heure : Dimanche 8 février 2026, à 20h45

Stade : Allianz Stadium, Turin

Diffusion TV : DAZN