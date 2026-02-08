Le Stade Malien reçoit l’Espérance Sportive de Tunis pour le compte de la 5e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF, dans un duel décisif pour la tête du groupe D.

Le club malien occupe actuellement la première place avec 8 points (deux victoires et deux nuls). De son côté, l’Espérance de Tunis suit en deuxième position avec 6 points, après une victoire et trois matchs nuls.

À quelle heure se joue le match ?

La rencontre est programmée pour dimanche 8 février 2026 à partir de 16h00 GMT.

Sur quelles chaînes voir le match ?

Le match sera diffusé en direct sur :

beIN Connect MENA HD

beIN Sports MENA

SuperSport Variety 4 HD