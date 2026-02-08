Le Paris Saint-Germain accueille l’Olympique de Marseille, ce dimanche au Parc des Princes, pour le compte de la 21e journée de Ligue 1, dans un Classique qui pèse lourd dans la course au titre.

Leader du championnat après sa victoire face à Strasbourg lors de la précédente journée, le PSG de Luis Enrique conserve une courte avance en tête du classement. Les Parisiens abordent ce choc avec l’objectif de conforter leur position.

De son côté, l’OM traverse une période plus délicate. Éliminés en Ligue des champions, les Marseillais ont récemment laissé filer une victoire face au Paris FC en concédant le nul en fin de match. Toujours troisièmes, ils voient toutefois Lyon se rapprocher dangereusement. Au match aller, Marseille s’était imposé 1-0 dans un Vélodrome en fusion.

Le coup d’envoi de cette affiche très attendue sera donné dimanche 8 février à 20h45.

La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne Ligue 1+.