L’axe financier transcontinental vit un moment de bascule. Tandis que la France s’engage dans une phase de rigueur budgétaire historique pour stabiliser sa dette, refroidissant l’ardeur des investisseurs sur le CAC 40, les places boursières du Maghreb affichent une insolente santé. Le record du Tunindex et la poussée du MASI témoignent d’une réallocation des flux vers les marchés émergents résilients. En parallèle, l’envolée de l’Or vers les 5 000 $ et la consolidation du Bitcoin signalent une défiance persistante envers les monnaies fiduciaires traditionnelles, transformant les stratégies d’épargne au sud de la Méditerranée.

Focus Régional

Tunisie

Explosion du Tunindex : La bourse de Tunis franchit un cap psychologique majeur, portée par les résultats records des banques (BIAT, Attijari). Désinflation Confirmée : Le glissement de l’inflation à 4,8% en janvier rassure les marchés sur la politique monétaire de la BCT. Appui de la BEI : La signature d’une ligne de crédit de 170M€ pour le secteur privé booste les recherches sur le financement des PME.

Maroc

Euphorie Boursière : Le MASI bat des records d’échanges, soutenu par les prévisions de croissance industrielle pour 2026. Alerte Logistique : Les intempéries perturbent les flux à Tanger Med, générant une veille intense sur les chaînes d’approvisionnement. Inclusion Financière : Pic de recherche sur les nouveaux produits de la finance participative (Mourabaha immobilière).

Algérie

Succès des Sukuk : L’intérêt pour le premier emprunt souverain islamique ne faiblit pas, attirant une épargne jusque-là thésaurisée. Prévisions FMI : La confirmation d’une croissance à 4,1% place l’Algérie comme moteur régional, attirant les investisseurs étrangers. Tensions sur l’Or : Le prix du gramme atteint des sommets locaux, devenant le sujet n°1 des discussions sur les marchés de gros.

France

Budget 2026 validé : L’adoption définitive des mesures d’austérité fige les investissements dans certains secteurs publics. Liquidation de l’INC : La fin de “60 Millions de consommateurs” marque les esprits et interroge sur la protection des ménages. Taux d’intérêt : La stabilisation des taux longs redonne un souffle timide au marché immobilier résidentiel.

Foire Aux Questions (FAQ) : Analyse des Marchés 2026

Quelles sont les meilleures opportunités boursières au Maghreb en 2026 ?

En 2026, les opportunités majeures se situent sur le MASI (Maroc), porté par la croissance industrielle, et le Tunindex (Tunisie), soutenu par la résilience du secteur bancaire (BIAT, Attijari). L’introduction des Sukuk souverains en Algérie offre également une alternative solide pour les investisseurs cherchant des produits de finance islamique à haut potentiel de croissance régionale.

Pourquoi l’or atteint-il des sommets historiques face aux monnaies fiduciaires ?

Le cours de l’or, frôlant les 5 000 $, progresse en raison d’une défiance accrue envers les monnaies traditionnelles comme l’Euro ou le Dollar. Ce phénomène est accentué par l’instabilité budgétaire en Europe et une volonté de diversification vers des valeurs refuges physiques, perçues comme plus sûres face à l’inflation persistante et aux politiques de rigueur.

Quel est l’impact de la rigueur budgétaire française sur les marchés émergents ?

La phase de rigueur budgétaire historique en France en 2026 provoque un ralentissement des investissements sur le CAC 40. Ce contexte favorise un découplage méditerranéen : les flux financiers se réallouent vers les marchés émergents plus agiles du Maghreb. Ces derniers bénéficient d’une croissance dynamique et d’un soutien institutionnel (comme celui de la BEI), attirant ainsi les capitaux en quête de rendement.

Qu’est-ce que la Mourabaha immobilière dans le cadre de l’inclusion financière ?

La Mourabaha immobilière est un contrat de finance participative (islamique) où la banque achète un bien pour le revendre au client avec une marge bénéficiaire connue d’avance. En 2026, ce produit connaît un pic de popularité au Maroc et au Maghreb, répondant à une demande croissante pour des solutions de financement éthiques et transparentes.