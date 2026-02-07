Le FC Barcelone a officialisé son retrait définitif du projet de Superligue européenne. Le club catalan indique avoir notifié samedi la European Super League Company et les clubs concernés de sa décision, laissant le Real Madrid seul à défendre ce projet de compétition.

« Le FC Barcelone souhaite informer qu’il a officiellement notifié (…) son retrait du projet de Superligue européenne », précise le communiqué du club.

Un nouveau tournant dans un dossier ancien

Cette annonce intervient plusieurs mois après la décision de la Cour d’appel de Madrid. La juridiction avait confirmé que l’UEFA avait « abusé de sa position dominante » en tentant d’empêcher la création de cette compétition concurrente à la Ligue des champions en 2021.

À l’époque, sous pression populaire et institutionnelle, de nombreux clubs qui avaient initialement soutenu le projet s’étaient retirés publiquement. Le FC Barcelone et le Real Madrid ne l’avaient pas fait.

Le Real Madrid désormais seul

Avec ce retrait, le Real Madrid se retrouve isolé dans ce dossier qu’il considère « essentiel » pour « sauver le football européen ». Le club madrilène demeure le seul à défendre ouvertement le projet de Superligue.

La position de l’UEFA

De son côté, l’UEFA estime que la portée du jugement rendu en appel fin octobre 2025 reste incertaine. L’instance souligne que la décision concernait des règles en vigueur en 2021, modifiées l’année suivante.