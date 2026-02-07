Le Valence CF accueille le Real Madrid, dimanche 8 février 2026, à l’Estadio de Mestalla, pour le compte de la 23e journée de Liga. Une affiche toujours attendue entre deux clubs historiques du football espagnol.

Le coup d’envoi de cette rencontre est programmé à 21h00. Les supporters des deux équipes pourront suivre le match en direct à la télévision.

Cette confrontation revêt une importance particulière pour le Real Madrid, engagé dans la lutte pour les premières places du championnat, tandis que Valence cherchera à profiter de l’avantage du terrain pour réaliser une performance de prestige devant son public.

Match : Valence – Real Madrid

Compétition : Liga, 23e journée

Date : Dimanche 8 février 2026

Heure : 21h00

Stade : Estadio de Mestalla

La rencontre sera diffusée en direct sur beIN Sports 1.