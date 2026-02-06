Les perspectives d’utilisation de l’ADN environnemental (eDNA) comme outil innovant pour améliorer la surveillance de la biodiversité marine en Tunisie, a été au cœur d’une session nationale de formation, organisée, le 5 février 2026, par le ministère de l’Environnement et la Banque Nationale de Gènes, avec l’appui du Centre d’activités régionales pour les Aires spécialement protégées (SPA/RAC).

L’ADN environnemental (ADNe) est une technique de surveillance de la biodiversité non invasive pour les milieux naturels et les espèces ; l’ADN étant le support universel de l’information génétique. Cette approche consiste principalement en l’identification d’espèces à partir de l’ADN qu’elles laissent dans leur environnement (sécrétions, écailles, poils). Elle est qualifiée de non invasive car elle repose sur un prélèvement des traces sans aucune interaction directe avec les espèces elles-mêmes.

La session de formation qui a réuni plus de 60 représentants d’institutions nationales, d’universités, de laboratoires scientifiques, de gestionnaires d’aires marines protégées et d’organisations de la société civile, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Approche écosystémique et du Programme de surveillance et d’évaluation intégrées (IMAP) en Tunisie, et du projet SEMPA financé par l’Union européenne et visant à contribuer à la réalisation d’un bon état écologique (BEE) dans la mer et la côte méditerranéennes.

Le Programme IMAP vise, en effet, à définir les principes de mise à jour des programmes nationaux de surveillance et d’évaluation existants, en particulier ceux liés à la biodiversité et aux espèces non indigènes dans le milieu marin et côtier. L’IMAP est mis en œuvre en Méditerranée dans le cadre du processus de l’Approche Ecosystémique (EcAp) de la Convention de Barcelone, qui permettra pour la première fois une analyse quantitative et intégrée de l’état de l’environnement marin et côtier couvrant la biodiversité, les espèces non indigènes, la pollution et les déchets marins, la côte et l’hydrographie, sur la base d’indicateurs régionaux communs, de cibles et d’indicateurs du Bon Etat Ecologique (BEE). Le but ultime de l’IMAP est d’évaluer l’état de la mer Méditerranée et de ses côtes, comme base d’une action améliorée en faveur de la conservation de la biodiversité marine.

La session de formation a permis de présenter les exigences de l’IMAP ainsi que les principes scientifiques et les applications marines de l’ADN environnemental. Une expérience internationale a été, à cette occasion, partagée à travers le projet LIFE CONCEPTU MARIS “Conservation des cétacés et des tortues pélagiques en Méditerranée” qui a débuté en janvier 2022, soutenu par l’instrument financier de l’Union européenne pour l’environnement LIFE. L’un des principaux objectifs du projet est de combler le manque actuel de données sur les grands cétacés. Ce projet combine la recherche traditionnelle aux nouvelles technologies, à l’instar de la détection de traces microscopiques d’ADN dispersées dans l’eau par les animaux ( ADNe – ADN environnemental ) et de l’utilisation de capteurs installés sur la coque des ferries pour cartographier les caractéristiques environnementales.

Les échanges ont également permis d’examiner les opportunités, les limites et les conditions d’intégration de cet outil complémentaire dans les programmes nationaux de surveillance, tout en renforçant la coordination entre les acteurs du suivi marin.

Le Centre d’activités régionales pour les Aires spécialement protégées (SPA/RAC) est une organisation environnementale créée à Tunis en 1985, par décision des Parties contractantes à la Convention de Barcelone pour la Protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée (Convention de Barcelone). SPA/RAC est l’une des huit Composantes du système du Plan d’action pour la Méditerranée du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE/PAM) – Convention de Barcelone. Sa mission consiste à appuyer les Parties contractantes dans la mise en œuvre du Protocole relatif aux Aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (Protocole ASP/DB).