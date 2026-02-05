L’Argentine, championne du monde en titre, installera son camp de base à Kansas City pour la Coupe du monde 2026 (11 juin – 19 juillet), a annoncé la Fédération argentine de football (AFA).

La ville américaine, située à la frontière entre les États du Kansas et du Missouri, accueillera deux des trois matches de l’Albiceleste en phase de groupes. Les hommes de Lionel Scaloni y débuteront leur parcours le 16 juin face à l’Algérie, dans le groupe J, avant d’y disputer également leur troisième rencontre le 27 juin contre la Jordanie.

Un déplacement à Dallas pour le deuxième match

Entre ces deux rendez-vous, l’Argentine se rendra au Texas pour affronter l’Autriche le 22 juin à Dallas. Cette ville se trouve à environ 800 kilomètres de Kansas City, ce qui impliquera un déplacement important au cœur du premier tour.

Ce choix logistique permet toutefois à la sélection sud-américaine de concentrer l’essentiel de sa phase de groupes dans une même zone géographique, avec deux matches disputés dans la ville retenue pour son installation.

Objectif : un quatrième titre mondial

L’Argentine abordera ce tournoi en Amérique du Nord (États-Unis, Mexique, Canada) avec l’objectif de décrocher une quatrième étoile après ses sacres de 1978, 1986 et 2022.

Le statut de tenant du titre place l’Albiceleste parmi les sélections les plus attendues de la compétition. Le groupe J réunira ainsi l’Argentine, l’Algérie, l’Autriche et la Jordanie pour cette première phase.

Peu de détails sur l’organisation

Le communiqué publié par l’AFA ne précise pas le lieu exact d’hébergement ni les installations d’entraînement qui seront utilisées par la sélection durant le tournoi.

Cette annonce se limite au choix de la ville d’implantation et au rappel du calendrier des rencontres du premier tour. Les modalités pratiques du séjour de l’équipe restent donc à détailler.