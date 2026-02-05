Les quarts de finale de la Coupe du Roi d’Espagne avancent après les rencontres disputées cette semaine. Les clubs espagnols s’affrontent pour décrocher une place en demi-finales de la compétition nationale.

FC Barcelone continue sa route

Mardi 3 février, le FC Barcelone s’est imposé à Albacete (2-1), validant son ticket pour le tour suivant. Les Catalans ont su renverser la situation après une ouverture du score des locaux, sécurisant ainsi leur place en demi-finales. [Détails des buteurs non fournis]

Des matchs serrés mercredi

Mercredi 4 février, deux rencontres ont été disputées. L’Atlético Valence a été battu par l’Athletic Bilbao (1-2), tandis que l’Alavés a cédé face à la Real Sociedad (2-3). Ces résultats mettent en lumière la compétitivité de la compétition et la difficulté pour les clubs de niveau intermédiaire à contenir les équipes favorites.

Jeudi : Betis Séville accueille l’Atlético Madrid

La dernière rencontre programmée pour ces quarts de finale se jouera jeudi 5 février entre le Betis Séville et l’Atlético Madrid. Le résultat de ce match déterminera le dernier qualifié pour les demi-finales.

Vers des demi-finales prometteuses

Les quarts de finale de la Coupe du Roi confirment l’intérêt stratégique des clubs pour cette compétition. Les équipes de Liga s’efforcent de progresser malgré la densité du calendrier. Les matchs à venir s’annoncent serrés, avec des confrontations entre clubs historiques de la Liga et outsiders déterminés à créer la surprise.