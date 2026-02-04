N’Golo Kanté s’est engagé avec Fenerbahçe après deux saisons et demie passées dans le championnat saoudien avec Al-Ittihad. Le club d’Istanbul a officialisé l’arrivée du milieu international mercredi, sans préciser la durée du contrat.

Fenerbahçe a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux avec un message sobre : « Certaines histoires prennent du temps, mais elles ne finissent jamais. Bienvenue à Fenerbahçe, N’Golo Kanté ». Aucun détail contractuel n’a été communiqué à ce stade.

Fin de cycle en Arabie saoudite

Âgé de 34 ans, Kanté évoluait à Al-Ittihad depuis deux saisons et demie. Son passage dans le championnat saoudien prend fin avec ce transfert vers la Turquie. Le joueur change ainsi de cadre compétitif en rejoignant un club engagé en Ligue Europa.

Ce choix intervient dans un contexte où le milieu français cherche à maintenir un niveau de compétition élevé. L’objectif affiché est de rester opérationnel en vue de la Coupe du monde, coorganisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada du 11 juin au 19 juillet.

Un nouveau défi européen

En rejoignant Fenerbahçe, Kanté retrouve un environnement européen et une exposition continentale. Le club stambouliote participe à la Ligue Europa, offrant au joueur des matches à enjeu sur la scène européenne.

Aucune précision supplémentaire n’a été fournie sur les modalités du transfert ni sur la durée de l’engagement du joueur avec le club turc.