L’Ecole Supérieure de l’Audiovisuel et du Cinéma de Gammarth (ESAC), en partenariat avec le Collège de Tunis pour la philosophie, organise un séminaire intitulé “Quelle pensée dans les pratiques des arts”, le mercredi 4 février 2026 à 10h00, au siège de l’ESAC à Gammarth.

Ce rendez-vous intellectuel et artistique sera animé par le professeur Khemais Bouali, autour d’une intervention intitulée “De la théorie de l’image à l’ontologie de la pensée : le cinéma comme ontologie sans sujet ni référent”.

Pensé comme un espace de réflexion et d’échange autour des liens entre cinéma et philosophie, le séminaire s’adresse aux étudiants, enseignants et passionnés des arts visuels. L’initiative s’inscrit dans une démarche de croisement des savoirs et de questionnement des pratiques artistiques contemporaines.