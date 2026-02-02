La 11ème édition du Festival international du court métrage Panorama (Panorama International Short Film Festival-PISFF) dévoile du 2 février jusqu’au 7 février au Cinéma Amilcar à El Manar, une sélection de 40 films de 20 pays mettant en lumière des talents émergents et confirmés à travers quatre sections (Fiction, École, Animation et Documentaire), sachant que les projections prévues ont lieu à 14h.

La cérémonie d’ouverture du festival placé sous le slogan “Petits plans… grandes histoires” démarre le lundi 2 février à 14h00 avec la projection de trois films d’ouverture dont deux courts tunisiens :

Une journée presque ordinaire (Réalisé par Slim Belhiba – Tunisie, 30′)

Entre deux mondes (Réalisé par Hedia Ben Aicha – Tunisie, 26′)

Mango (Réalisé par Randa Ali – Égypte, 22′) (hors compétition) car ayant été séléctionné dans la 35ème édition des Journées cinématographiques de Carthage en 2024.

La Clôture du festival, le samedi 7 février 2026, démarre par cérémonie à 14h marquée par la proclamation des lauréats et la projection du film I Know You Can Hear Me en première tunisienne (Réalisé par Youssef Salhi – Palestine, 35’25”) de ce festival dirigé par M. Kamel Aouij.

La Programmation Fiction avec des courts métrages internationaux un court tuniso-égyptien aura lieu le mardi 3 février :

Gray Days (Réalisé par Abir Fathouni – Maroc, 18’18)

Accalmie (Réalisé par Martin Geisler – France, 21′)

Amazeze (Réalisé par Jordy Sank – Afrique du Sud, 30’15”)

Shadow of my father (Réalisé par par Sarra Rkha – Maroc, 37’18”)

Ne réveillez pas l’enfant qui dort (Réalisé par Kevin Aubert – France, Maroc, Sénégal, 15’27”)

The Hostage (Réalisé par Sara Nagazi – Égypte, Tunisie, 15′)

Une Programmation École qui met en lumière la nouvelle génération de cinéaste dont deux productions tunisiennes, est prévue le mercredi 4 février :

The Sun Won’t Shine (Réalisé par Adham Khaled – Égypte, 35’12”)

Beat the Saddle (Réalisé par Soliman Hamza – Égypte, 15′)

As Long As We Still Dream (Réalisé par Ghassen Jerbi – Tunisie, 16’14”)

Tribes (Tribus) (Réalisé par Youssef Ghariani – Tunisie, 09’17”)

The Special Dream (Réalisé par Ayman Sallam – Égypte, 22’06”)

Qahera (Réalisé par Ahmad Alaa Ismail – Égypte, 05’06”)

Liquid (Réalisé par Ilias Khlifat – Maroc, 05′)

Sacrifice (Réalisé par Safae Elhajji – Maroc, 30’10”)

A Step (Réalisé par Abbass Hamze – Liban, 17′)

Hawr (Réalisé par Robert Minassian – Liban, 12′)

La Programmation Animation avec des films offrant un panorama mondial au public aura lieur le jeudi 5 février :

In Our Hands (Réalisé par Camilio Sancisi – Italie, 5′)

Dyscalculia (Réalisé par Ioannis Agapitakis-Kern – Allemagne, Grèce, 46’7″)

Pond Kings – Battle of the Championship (Réalisé par Shijin Wang – Canada, 1 minute)

The Tale of the Monkey King and the Buddha (Réalisé par Mohammad Babakoohi, Yijia Cao – États-Unis, 58’5′)

Echoes of Holding On (Réalisé par Chia Wei Peng – Taïwan, 14’02”)

The Mud Under My Window (Réalisé par Violette Delvoye – Belgique, 32’12”)

Turbulence (Réalisé par Christopher Rutledge et Magnus Igland Møller (Danemark, USA, 52’03”).

Unidentified (Réalisé par Dave McKenna et Steve Roberts (Royaume-Uni, 30’01”).

Candice (Réalisé par Swann Valenza (France, 52’02”).

Fruit of This Land (Réalisé par Carlon Hardt (Brésil, 03′).

Zizanizzz (Réalisé par Nicolas Bianco-Levrin (France, 47’01”).

Nutissimo (Réalisé par Nicolas Bianco-Levrin, Julie Rembauville et Maxence Camelin (France, 48’02”).

Tea Break (Réalisé par Trevor Hardy – Royaume-Uni, 01′)

Buckshot (Réalisé par Trevor Hardy – Royaume-Uni, 09′)

Ira (Réalisé par Rozenn Busson – France, 25’07”)

Flouka Vagabond (Réalisé par Mourad Hamla – Algérie, 02’04”)

In the Shadow of the Cypress (Réalisé par Hossein Molayemi, Shirin Sohani – Iran, 33’19”)

Le vendredi 6 février sera entièrement consacré à la Programmation Documentaire qui explore les diverses réalités avec également deux productions tunisiennes :

Pearl of Fire (Perle de feu) (Réalisé par Yosra Rezgui – Tunisie, 43’08”)

Fabula (Réalisé par Elyes Jeridi – Tunisie, 15′)

Adas Falasteen (Réalisé par Hamdi Khalil Elhusseini, Samar Taher Lulu – Palestine, 55’07”)

Who’s Still Alive? (Réalisé par Walid Nagy – Égypte, 08′)

Chal Khatha (Réalisé par Zain Shakir – Pakistan, 28’8″)

The Angels (Les Anges) (Réalisé par Mahdu Zamanpoor Kiasari – Iran, Syrie, 27′).