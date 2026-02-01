La Serie A italienne continue avec un duel très attendu entre Parme et Juventus Turin, comptant pour la 23ᵉ journée du championnat. La rencontre aura lieu dimanche 1er février 2026 à 20h45 au Stadio Ennio Tardini.

Parme, jouant à domicile, cherchera à tirer parti de son terrain pour obtenir un résultat positif face à une Juventus ambitieuse. L’équipe locale voudra profiter de cette rencontre pour améliorer son classement et offrir à ses supporters une performance convaincante.

Juventus Turin, toujours en lutte pour les premières places du championnat, visera une victoire pour continuer sa série et rester dans le haut du tableau. Les Bianconeri, avec leur expérience et leur effectif solide, partiront favoris mais devront se montrer rigoureux face à une équipe de Parme prête à se battre jusqu’au bout.

Horaire et diffusion

Date et heure : dimanche 1er février 2026 à 20h45

Lieu : Stadio Ennio Tardini, Parme

Compétition : Serie A, 23ᵉ journée

Chaîne TV : DAZN