Newcastle se déplace à Liverpool ce samedi pour le compte de la 24ᵉ journée de Premier League.

Liverpool, actuellement 6ᵉ avec 36 points, reçoit Newcastle avec l’objectif de consolider sa place parmi les prétendants aux compétitions européennes. Les Reds restent irréguliers sur leurs cinq derniers matches (2 victoires, 1 nul, 1 défaite), mais leur attaque se montre efficace avec 10 buts inscrits et une défense relativement solide (5 buts encaissés).

Newcastle, 9ᵉ avec 33 points, reste proche de son adversaire et vise à progresser au classement. Les Magpies ont alterné victoires, défaites et matchs nuls récemment (2 victoires, 2 défaites, 1 nul), avec un bilan de 7 buts marqués et 7 encaissés sur leurs cinq dernières rencontres.

Sur les cinq dernières confrontations entre les deux équipes, Liverpool domine avec trois victoires, contre une seule pour Newcastle et un match nul, offrant un léger avantage psychologique aux Reds.

Horaire et diffusion

Date et heure : samedi 31 janvier 2026 à 21h00, au mythique Anfield.

Arbitre : S. Hooper

Chaîne TV : Canal+ Foot