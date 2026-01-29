Pourquoi Santorin ou Positano tiennent-ils debout alors que Sidi Bou Saïd vacille ? Ce n’est pas une fatalité naturelle, c’est un déficit d’ingénierie et de volonté politique. En 2026, la Tunisie ne peut plus se permettre de gérer son patrimoine par “comptes-rendus de réunion” alors que les solutions de drainage et de stabilisation existent partout ailleurs.

Le diagnostic est posé depuis longtemps. Où sont les chantiers ? 🛑

Contextualisation : État des lieux de la colline de Sidi Bou Saïd (Tunisie) en janvier 2026 suite aux rapports d’érosion et aux retards de travaux de consolidation géologique.