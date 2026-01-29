Des pluies éparses et temporairement orageuses toucheront le nord et, localement, le centre du pays à partir de jeudi en fin de journée et jusqu’à vendredi matin. L’annonce figure dans un bulletin de suivi publié par l’Institut national de la météorologie (INM).

Selon l’INM, les précipitations s’intensifieront durant la nuit, avec des épisodes localement abondants. Les zones les plus exposées se situent au nord, en particulier à l’extrême nord-ouest, où les quantités attendues varient entre 30 et 50 millimètres. Ces pluies pourraient s’accompagner de chutes de grêle.

Des cumuls élevés sur les régions côtières nord

Le phénomène gagnera en intensité sur les régions côtières nord, où les pluies orageuses pourront devenir abondantes au cours de la nuit. Les cumuls prévus oscillent entre 40 et 60 millimètres, avec des pointes pouvant atteindre 80 millimètres à l’extrême nord-ouest, précise le bulletin.

Au centre du pays, des pluies orageuses sont également attendues de manière localisée, sans indication de cumuls spécifiques au-delà des zones côtières nord. L’INM souligne le caractère temporaire de ces épisodes, concentrés principalement sur la nuit de jeudi à vendredi.

Vent fort sur l’ensemble du territoire

Outre les précipitations, la situation météorologique sera marquée par un vent fort affectant l’ensemble des régions. Sa vitesse variera entre 80 et 100 km/h. Des rafales pourront avoisiner temporairement les 120 km/h, notamment sur les hauteurs, selon les prévisions de l’INM.

Au sud, ces vents forts pourraient provoquer des phénomènes de sable, réduisant localement la visibilité. L’INM n’a pas fourni de précisions supplémentaires sur la durée de ces épisodes venteux, mais indique qu’ils accompagneront la dégradation météorologique annoncée.

Bulletin de suivi et vigilance recommandée

L’Institut national de la météorologie inscrit ces prévisions dans un bulletin de suivi, signalant une évolution rapide des conditions atmosphériques sur une courte période. Les cumuls annoncés, en particulier à l’extrême nord-ouest, traduisent un risque accru d’épisodes pluvieux intenses sur des zones déjà exposées.

Aucune information supplémentaire n’a été communiquée concernant d’éventuelles mesures de prévention ou d’alerte. Les autorités météorologiques se limitent, à ce stade, à détailler les paramètres attendus, notamment les précipitations, la grêle et la force du vent, dans les régions concernées.