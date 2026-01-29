Le département tunisien du transport compte adopter progressivement, une politique de libéralisation du transport aérien, conclure des accords bilatéraux et encourager les compagnies aériennes nationales à nouer des partenariats commerciaux , notamment avec les pays amis, a indiqué mercredi, le ministre des Transports, Rachid Amri.

« Des efforts sont actuellement, déployés pour renforcer la connectivité aérienne internationale au départ et à destination des aéroports tunisiens, dans l’objectif de faire de la Tunisie une plateforme régionale et un point de connexion dans l’espace méditerranéen », a précisé le ministre à l’ouverture de l’atelier ” Journées de l’aviation”, organisé à Tunis, en collaboration avec l’ambassade des États-Unis en Tunisie.

Amri a souligné que la Tunisie accorde une importance particulière au renforcement de la coopération internationale avec les pays partenaires, en particulier les États-Unis, ainsi qu’à la promotion de l’investissement dans le secteur de l’aviation civile, à travers l’ouverture aux expertises et aux expériences de pointe à l’échelle mondiale.

Il a ajouté que cet atelier, dont les travaux se sont déroulés à huit clos, s’inscrit dans le cadre d’une volonté commune de soutenir le secteur de l’aviation civile et de renforcer les perspectives de coopération entre les deux pays dans ce domaine stratégique. Les débats porteront principalement sur les questions de « sécurité et de sûreté », a-t-il précisé.

Le ministre a exprimé l’espoir que cette rencontre constitue un espace de dialogue constructif et d’échange de visions, ainsi qu’une plateforme opérationnelle pour explorer les opportunités de coopération, d’investissement et de partenariat avec les institutions américaines spécialisées, au service des intérêts communs et du développement du système de l’aviation civile.

Il a rappelé que l’aviation civile représente un levier essentiel du développement économique durable, en raison de sa contribution à l’intégration dans l’environnement économique régional et international, au renforcement des relations économiques et culturelles entre les pays et à l’amélioration du climat de l’investissement.

De son côté, l’ambassadeur des États-Unis en Tunisie, Bill Bazzi, a réaffirmé la volonté de son pays de coopérer avec la Tunisie dans le domaine de l’aviation civile. Il a souligné « l’importance de l’aéroport en tant que première vitrine d’un pays, l’impression initiale se forgeant dès l’arrivée dans un aéroport », insistant sur la nécessité d’en faire une expérience positive.

L’ambassadeur a également, mis en avant l’attachement des États-Unis « à contribuer à la construction de la Tunisie de demain », indiquant que son pays met ses technologies à la disposition de la Tunisie, tout en affirmant que les entreprises américaines proposent les meilleures solutions dans le domaine de l’aviation civile.

Le programme de l’atelier, qui se tient les 28 et 29 janvier 2026, prévoit des tables rondes, notamment autour de l’expérience des passagers dans les aéroports, l’expérience des zones terrestres et aériennes.