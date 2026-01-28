Les prix de plusieurs variétés de fruits et de poissons ont enregistré une hausse notable au marché de gros de Bir El Kassaa durant le mois de décembre 2025, selon des données publiées récemment par l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI).

Du côté des fruits, les plus fortes augmentations ont concerné la clémentine, dont le prix a bondi de 44 % à 2 100 millimes le kilogramme, suivie de l’orange de variété Thomson (+21 %, à 1 403 millimes/kg) et du citron (+11 %, à 1 077 millimes/kg). À l’inverse, les prix de la poire, de la pomme et des dattes ont reculé respectivement de 28 % (5 974 millimes/kg), 23 % (2 954 millimes/kg) et 9 % (6 837 millimes/kg).

Les produits de la mer ont également connu une tendance haussière. Les prix du chinchard ont progressé de 35 % (5 533 millimes/kg), ceux du rouget de 28 % (26 823 millimes/kg) et du pageot de 22 % (9 462 millimes/kg). Les sardines (+11 %, à 5 029 millimes/kg) et le maquereau (+6 %, à 11 744 millimes/kg) ont aussi enregistré des augmentations plus modérées.

Concernant les légumes, seules les carottes, les tomates et les navets ont affiché une légère hausse de 3 %, autour de 1 000 millimes le kilogramme. Les autres légumes ont vu leurs prix reculer, notamment l’artichaut violet (-40 %, à 9 574 millimes/kg), l’artichaut (-30 %, à 5 651 millimes/kg), les pois (-18 %, à 4 427 millimes/kg), les piments doux (-17 %, à 2 500 millimes/kg) et l’oignon (-10 %, à 1 300 millimes/kg).