Le vice-président de la Commission des affaires étrangères, politiques et de la sécurité nationale de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Aymen Nagra, a été élu président de cette commission au sein du Parlement arabe, a annoncé lundi l’ARP.

Cette élection est intervenue à l’occasion de la session ordinaire du Parlement arabe, tenue au Caire du 22 au 24 janvier, à laquelle ont pris part les membres de la délégation parlementaire tunisienne.

Selon un communiqué de l’ARP, les délégations ont participé aux réunions des commissions permanentes, consacrées notamment à l’examen de la situation dans le monde arabe ainsi qu’aux questions politiques, législatives, économiques et sociales.

Les parlementaires arabes ont également pris part, samedi, aux travaux de la séance plénière, au cours de laquelle la situation au Moyen-Orient a été au centre des débats. Ils ont appelé à la défense de la souveraineté et de la stabilité des États arabes, ainsi qu’à la préservation de l’unité de leurs territoires.

Les participants ont, par ailleurs, condamné les ingérences étrangères visant à modifier les régimes et la configuration géopolitique de la région, soulignant l’importance de la coordination arabe et de l’action commune face aux défis actuels.

La délégation tunisienne était composée d’Aymen Nagra, d’Aymen Boughdiri, membre de la Commission des affaires législatives, juridiques et des droits de l’Homme, de Maher Ktari, membre de la Commission des affaires économiques et financières, ainsi que de Mohamed Yahyaoui, membre de la Commission des affaires sociales, éducatives, culturelles, de la femme et de la jeunesse.